Un décret du 9 mars 2023 concrétise la réforme de la haute fonction publique engagée par le gouvernement en 2021, qui acte la fin de 15 corps de hauts fonctionnaires et donne la possibilité à leurs agents de rejoindre le corps des administrateurs de l'État au titre de leur droit d’option. Les IGESR et les préfets sont majoritaires parmi les hauts fonctionnaires à le rejoindre dès le 1er janvier 2023. Le corps préfectoral est bien représenté car mieux informé par leur ministère et tributaires d’une certaine "culture de corps", selon Christophe Mirmant, président de l’ACPHFMI.