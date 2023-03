Anne Hidalgo a présenté, lundi 13 mars, le plan d’investissement à mi-mandat de la ville de Paris, qui prévoit 1,2 Md€ supplémentaire d'ici 2026 par rapport au projet initial. Soit environ +400 M€ chaque année, pour accompagner les "priorités" de l’exécutif : "accélération de la révolution écologique, solidarité, ville du quart d’heure et nouveau modèle économique", liste la maire. Ces investissements seront financés "en grande partie" par de l’autofinancement, explique-t-elle, taclant l’État qui "n’aide plus" la collectivité et lui a laissé comme "seul levier" la hausse de la taxe foncière.