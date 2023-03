Après avoir créé une cellule de veille contre les violences sexistes et sexuelles en 2018, l'université Côte d'Azur vient de lancer une plateforme numérique de signalement et d’accompagnement. Objectif : "simplifier" et "sécuriser" les signalements, qui peuvent aussi être réalisés de manière anonyme, explique à AEF info Véronique Van de Bor, vice-présidente déléguée à la politique sociale, l’égalité et la diversité, mercredi 8 mars 2023. L’université est aussi en train d’élaborer un processus d’accompagnement des personnes et du collectif de travail après des sanctions pour des faits de VSS.