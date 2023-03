Environnement : le Cnes et l’académie de Montpellier organisent les rencontres nationales Argonautica

Impact du changement climatique, biodiversité, préservation des océans… 107 élèves de toute la France participent du 18 au 20 mai à Montpellier aux rencontres Argonautica. Organisées par le Cnes et l’académie de Montpellier, elles se déroulent au Planet Ocean. Argonautica existe depuis 21 ans. Enseignants et élèves ont accès à une plateforme permettant d’observer via des satellites la température des océans, le trajet des animaux marins… "Une centaine de classes, du CM2 au lycée, ont participé cette année. Une cinquantaine d’élèves se déplaceront à Montpellier pour présenter leurs projets et animer des ateliers. 80 élèves de Montpellier y assisteront", note Estelle Raynal, chargée de projet éducatif Argonautica. Nouveauté cette année : 15 classes suivront en distanciel les sessions plénières d’une heure. Les rencontres Argonautica se déroulent soit à Montpellier soit à la Rochelle.