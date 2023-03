"En bonne voie et bien piloté", le NCU écri+ visant les compétences en français écrit répond aux besoins spécifiques du public universitaire mais doit davantage maîtriser son essaimage, indique en substance le bilan à mi-parcours que le jury NCU a réalisé en décembre 2022. Ollivier Haemmerlé, directeur de l’UOH et président de l’Université numérique, et Carole Schorlé-Stefan, secrétaire générale de l’UOH, font le point sur ce NCU, dans une interview pour AEF info fin février 2023. Écri+ repose sur 3 piliers : la formation, la certification qui a vocation à être nationale, et l’accompagnement des établissements utilisateurs, dont le nombre devrait atteindre "la cinquantaine" à court terme. Le jury recommande notamment une ouverture aux établissements du secondaire, à l’apprentissage du français à l’international, ainsi qu’aux entreprises et institutions de formation continue.