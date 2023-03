"La coopération et les échanges en matière d’enseignement scolaire, de facilitation des voyages et échanges scolaires, y compris dans le cadre de l’enseignement professionnel, et de possibilités en matière d’apprentissage des langues seront élargis", annonce l’Élysée dans une déclaration conjointe d’Emmanuel Macron et du Premier ministre du Royaume-Uni le 10 mars 2023 au 36e sommet franco-britannique. Le Royaume-Uni s’est "engagé à faciliter les voyages des groupes scolaires dans le pays en modifiant les exigences en matière de documents à présenter pour les écoliers participant à des voyages organisés depuis la France" (lire sur AEF info). La France s’engage "à veiller à ce que des mécanismes appropriés soient mis en place pour permettre aux enfants participant à des voyages scolaires organisés de voyager sans visa depuis le Royaume-Uni et à leur faciliter le passage de la frontière".