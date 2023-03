L’ESH ligérienne Podeliha et l’office départemental du Maine-et-Loire ont passé commande à deux usines locales de 180 maisons par an, sur les quatre prochaines années. Ces logements en ossature bois livrés par panneaux ou par module ne sont pas particulièrement bon marché, mais peuvent être terminés en 12 mois, et permettent de répondre à des commandes variées, y compris sur des petits fonciers, font valoir les bailleurs sociaux. Ces derniers entendent participer à la structuration d’une filière industrielle, et à terme réaliser des économies d’échelle.