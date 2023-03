Christine Leconte et Marjolaine Meynier-Millefert ont remis, ce lundi 13 mars, une synthèse de 12 propositions au groupe de travail "le logement à l’avant-garde de la transition écologique", qu’elles coaniment dans le cadre du CNR. 12 propositions en 4 axes, "que nous pourrions résumer par 'stratégie, faciliter, donner confiance, former'", indique Christine Leconte à AEF info. Issues de près de quatre mois d’échanges, ces mesures seront croisées dans les 15 prochains jours avec celles des deux autres GT du CNR logement, sur "le pouvoir d’habiter" et "la réconciliation avec l’acte de bâtir".