Afin de développer la mobilité des apprentis en Europe, la Commission européenne a lancé une consultation publique sur le sujet. Ouverte du 8 février au 3 mai 2023, elle vise à recueillir les avis des différentes parties prenantes. Plus de 200 avis ont été déposés un mois après le lancement, principalement par des citoyens (42 %) et des instituts universitaires (28 %), en majorité originaires d’Espagne (57 %). À l’issue de la consultation, l’objectif sera de "répertorier les obstacles à la mobilité à des fins d’apprentissage", "fournir des orientations pour les surmonter", "promouvoir la mobilité à des fins d’apprentissage et identifier les incitations possibles", et aussi de "rendre la mobilité à des fins d’apprentissage plus inclusive sur le plan social et plus respectueuse de l’environnement, et l’associer davantage aux possibilités d’apprentissage numérique", détaille la Commission.