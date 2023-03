Alors que le Parlement européen se réunit en plénière à Strasbourg pour voter sur d’importants volets législatifs du paquet "Fit for 55", le volte-face soudain de l’Allemagne remettant en cause l’interdiction de la vente de véhicules thermiques à partir de 2035 provoque une profonde irritation à Bruxelles. Et contraste singulièrement avec les déclarations de Berlin rejetant toute scission au sein de la cohabitation gouvernementale et présentant l'Allemagne comme un pilier de l'unité et de l'intégration de l'Union européenne.