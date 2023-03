Retrouvez en bref quelques actualités récentes intéressant le logement :La copropriété Gyptis 1, à Marseille, évacuée suite à une multiplication d’arrêtés de mise en sécurité et d’insalubrité ;Le Parlement se prononcera en avril sur la nouvelle candidature de Boris Ravignon comme président de l’Ademe ;Guy Hoquet annonce le lancement d’une enseigne de transaction de commerces et d’immobilier d’entreprise ;Grand Reims signe une charte d’attractivité résidentielle ;Habitat et humanisme publie un ouvrage sur "la place des plus démunis de la transition environnementale".