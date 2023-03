"Nous sommes au début d’une nouvelle phase qui doit aboutir fin 2023 sur des choix très importants", indique à AEF info, mi-mars 2023, Michel Deneken, président de Couperin, et président de l’université de Strasbourg. Alors que la nouvelle gouvernance installée en début d’année s’inscrit "dans la continuité" du travail mené par la précédente équipe, il signale que seront définies dans les prochains mois "des lignes générales de politique" que le consortium souhaite "les plus consensuelles possibles". Lors des négociations, souligne la coordinatrice Françoise Rousseau-Hans, le consortium doit gérer les spécificités propres à chaque éditeur ainsi que "la diversité des points de vue" de ses quelque 300 membres. Afin de mieux communiquer sur son action et "alimenter le débat" sur la science ouverte, un premier "décryptage" sur les accords transformants vient d’être publié.