La liste des chaires de professeur junior ouvertes pour 2023 est publiée au JO du 11 mars 2023. 120 CPJ sont ouvertes pour l’accès au corps de professeurs des universités et 57 pour l’accès aux corps de directeurs de recherche. Côté enseignement supérieur, les universités Grenoble-Alpes et Paris-Saclay sont les établissements qui totalisent le plus de CPJ, avec 6 chaires, suivies des universités de Bordeaux, Lille, Lorraine, Montpellier, Strasbourg et de Sorbonne U, qui ouvrent chacune 4 CPJ pour 2023. Du côté des ONR, le CNRS compte 33 CPJ. Par ailleurs, l’arrêté republie les CPJ ouvertes en 2021 et 2022 et qui n’ont pas été non pourvues : 27 dans les établissements du supérieur et 20 dans les ONR.