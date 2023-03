Voici les temps forts concernant la sécurité pour la semaine du 13 mars 2023. Outre les premières réunions des CSA ministériel (lundi) et police (jeudi), la semaine est marquée par la mobilisation contre le projet de réforme des retraites prévue mercredi, jour de réunion de la CMP. Si elle est conclusive, les deux chambres votent sur le texte jeudi. Ce même jour, l’ANPJ appelle à des rassemblements contre la réforme de la police. Mercredi, le projet de loi immigration entame son parcours législatif au Sénat et le CSF sur les industries de sécurité lance son second contrat de filière