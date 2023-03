12 pour, 8 abstentions et 1 contre : le conseil d’administration de l’université Clermont Auvergne a voté le 10 mars 2023 une motion demandant le retrait de la réforme des retraites, présentée par l’intersyndicale (FSU, FO, Sgen-CFDT, SNPTES et Unef). Une autre motion (14 pour, 1 contre, 6 abstentions) "acte l’absence de contrôle d’assiduité les jours de grèves ainsi que le report des examens, des partiels et des contrôles continus sur ces mêmes jours de grève". Enfin, le CA "interdit le basculement des cours en distanciel au cours de ces journées de grève et de mobilisation, conformément à l’article L611-8 du Code de l’Éducation". "Les cours à distance ne peuvent être mis en place que dans des circonstances exceptionnelles ou inhabituelles, et en aucune mesure à l’occasion de journées de grève. En conséquence, et quelle que soit la nature de l’empêchement, aucune direction de composante, ni aucune équipe pédagogique, ni aucun enseignant n’a la légitimité pour basculer des enseignements en distanciel."