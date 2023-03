La réforme de l’organisation territoriale et la révision constitutionnelle reportées pour tenir compte du "grand débat"

"Nous affirmons clairement notre volonté de tenir compte de tout ce qui aura été dit [lors du grand débat national]. C’est la raison pour laquelle nous avons pris la décision de reporter l’examen au Parlement de sujets", a annoncé le Premier ministre à l’issue du séminaire gouvernemental, ce 9 janvier 2019, au sujet de l’organisation du "grand débat" annoncé par le président de la République, qui doit débuter mi-janvier 2019 (lire sur AEF info). C’est le cas notamment de la réforme de l’organisation territoriale – pour laquelle le gouvernement discute avec les associations d’élus "notamment du développement d’un certain nombre de métropoles" –, et de la réforme institutionnelle. La lettre que doit adresser aux Français le chef de l’État "en tout début de semaine prochaine" permettra de "cadrer un certain nombre d’éléments" du grand débat, a précisé Édouard Philippe.