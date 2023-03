En déplacement dans La Manche le 11 mars 2023, les ministres de la Fonction publique et des Collectivités territoriales, Stanislas Guerini et Dominique Faure, ont confirmé que des moyens supplémentaires d’un montant de 12,5 millions d’euros seront alloués aux maisons France Services cette année. Cette enveloppe permettra notamment "de porter de 30 000 à̀ 35 000 euros le montant de la subvention" versée à chaque structure. Ces crédits avaient été votés par le Sénat dans le cadre de l’examen du second PLFR pour 2022.