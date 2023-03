"Le secteur de la sécurité privée est très méconnu des parlementaires", observe Julien Rancoule. Le député RN de l’Aude, qui a lui-même été agent de sécurité privée pendant huit ans, préside le nouveau groupe d’études crée à l’Assemblée nationale sur cette thématique. Réunis pour la première fois mercredi 8 mars, ses 26 membres prévoient de se pencher sur la sécurisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, mais pas uniquement, souligne Julien Rancoule, qui souhaite travailler sur une vision "plus générale" et "de long terme", à travers des tables rondes et des visites.