"Nous avons formé 6 000 stagiaires en France en 2022 à la cybersécurité, notre objectif est d’atteindre sous cinq ans le seuil de 100 000", déclare à AEF info Christophe Dolinsek, le responsable de Cisco Networking Academy, en précisant que cet objectif s'inscrit dans l'ambition plus large de professionnaliser 10 millions d'actifs dans le numérique en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Actuellement, l'ensemble du programme bénéficie "gratuitement" à 45 000 personnes par an, via des modules qui s'intègrent de plus en plus à des titres professionnels dispensés ou créés par l'Afpa ou des CCI, une stratégie qui devrait permettre d'accroître le nombre des bénéficiaires. "Nous devrions rapidement augmenter les volumes. [...] C’est vrai pour des demandeurs d’emploi, mais aussi pour des salariés, car nous multiplions les partenariats avec des chambres consulaires pour accompagner les PME."