"La trajectoire d’intégration pleine et entière des universités d’Évry et de Versailles Saint-Quentin en Yvelines a été approuvée dans ses grandes modalités par les instances des trois universités. Cette intégration devrait se concrétiser au 1er janvier 2025", indique l’université Paris-Saclay par communiqué, le 13 mars 2023. "Un texte réglementaire, approuvé par les instances des trois universités, posera les termes de cette intégration." Parmi les "grandes modalités" adoptées figurent le maintien des personnalités morales et juridiques des universités intégrées et leur changement de nom.