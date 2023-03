Le Conseil d’État (ordonnance du 8 mars 2023, req. n° 462848) annule l’ordonnance du Tribunal administratif de Melun qui avait fait droit à la demande de suspension de la révocation d’une attachée gestionnaire de collège faute pour le ministre d’avoir consulté la CAP nationale en lieu et place de la CAP académique. Cette solution juridictionnelle est l’occasion de montrer quelques évolutions du rôle des CAP depuis janvier 2023 par Antony Taillefait, professeur de droit public et co-directeur du master 2 en formation continue "Management et droit des organisations scolaires (M@dos)".