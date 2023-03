Pointant l'"essoufflement progressif du processus de décentralisation", l"imbrication croissante des compétences des collectivités territoriales" et "des outils de coopération inadaptés", la Cour des comptes appelle, dans son rapport public annuel 2023 rendu public ce 10 mars, à retrouver "un nouvel élan". Elle plaide pour "une relance progressive et organisée de la décentralisation", qui passerait notamment par une révision des relations entre collectivités et la restauration de la place dans les territoires.