Le gouvernement a adopté, jeudi 9 mars 2023, sa "stratégie interministérielle de mobilisation contre les conduites addictives 2023-2027", qui fixe le cadre général de l’action des pouvoirs publics en la matière. Cette stratégie doit être complétée par des "plans et programmes opérationnels, nationaux et locaux, établis en concertation avec les professionnels, les élus et partenaires locaux". Dans ce cadre, le gouvernement entend notamment mobiliser les employeurs, publics et privés, pour améliorer la prévention des conduites addictives en milieu professionnel.