La direction du groupe Airbus a profité de l’ouverture de négociations sur le dispositif conventionnel de la métallurgie pour harmoniser ses 174 accords existants et définir un nouveau "statut social", signé mi-février 2023 (lire sur AEF info). Mikael Butterbach, DRH d’Airbus en France, et Aménanie Renaud-Lebot, directrice des relations sociales, reviennent sur le contexte, les objectifs globaux et la méthodologie mis en œuvre tout au long de ces 19 mois et 127 réunions de négociation. Simplification, modernisation, harmonisation et maintien d’un équilibre financier global ont guidé ce projet "assez pharaonique". Ces nouvelles règles sociales communes à une dizaine d’entités du groupe vont permettre de favoriser la mobilité des salariés et d’en attirer de nouveaux car, pour Mikael Butterbach, cet accord positionne Airbus "socialement en haut du benchmark des entreprises françaises".