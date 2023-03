"Nous espérons aller plus loin dans l’application de la loi Sauvadet", indique Isabelle Rome, ministre chargée de l’Égalité femme-hommes, lors de la présentation des mesures en faveur de l’égalité dans la fonction publique le 9 mars 2023. C’est l’objet de la proposition de loi "visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique", déposée au Sénat le 14 novembre 2022 par Annick Billon, Martine Filleul et Dominique Vérien, qui sera examinée le 5 avril. Le texte compte trois articles visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités : il supprime les dispenses de pénalités financières, relève le quota de primo nominations et élargit le périmètre des emplois concernés par les quotas. Le texte constitue aussi une "piste d’un véhicule législatif pour le futur index" selon le ministère : son article 4 en détaille la mise en place dans les trois versants.