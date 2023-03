Voici une sélection des événements attendus en matière d’énergie, d’environnement, de RSE et de gouvernance de la semaine du 13 mars 2023, marquée par l'examen du projet de loi relatif au nucléaire, la présentation par la Commission de sa réforme du marché de l'électricité et de son net "zero industry act" et l'audition à l'Assemblée nationale de Nicolas Sarkozy et François Hollande sur la souveraineté énergétique.