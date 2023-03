Avant que le gouvernement ne décide ce 10 mars 2023 d’engager la procédure du "vote bloqué" sur son projet de réforme des retraites en recourant à l’article 44.3 (lire sur AEF info), le Sénat a adopté, la veille, dans le cadre de l’examen de l’article 8 (lire sur AEF info), deux amendements du gouvernement relatifs aux carrières longues des agents publics. Le premier prévoit d’étendre aux assurés affiliés au régime des pensions civiles et militaires de retraite ou à CNRACL "en qualité de fonctionnaire, militaire ou magistrat" la prise en compte des trimestres acquis au titre de l’AVPF (assurance vieillesse du parent au foyer) et de l’AVA (Assurance vieillesse des aidants) pour le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue. Le second procède de même pour le calcul du minimum contributif majoré et le calcul du minimum garanti.