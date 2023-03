Budget de la sécurité sociale : Élisabeth Borne recourt une troisième fois au 49.3 sur la partie recettes

La Première ministre a annoncé, lundi 21 novembre en fin de journée, qu’elle engageait la responsabilité de son gouvernement sur la troisième partie (recettes) du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2023, examiné par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture. C’est la cinquième fois depuis le début des discussions budgétaires (budget de l’État et budget de la sécurité sociale), qu’Élisabeth Borne engage l’article 49 alinéa 3 de la Constitution. Après cette annonce, les oppositions ont 24 heures pour déposer une ou plusieurs motions de censure. Un autre usage du 49.3 devrait être nécessaire pour valider la partie dépenses de ce budget en nouvelle lecture. Le texte sur lequel le gouvernement engage sa responsabilité rétablit notamment le décalage du transfert des cotisations recouvrées par l’Agirc-Arrco et la Caisse des dépôts et consignations aux Urssaf.