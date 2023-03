Contrôle par échantillonnage : pas de régularisation a posteriori par l'Urssaf en cas de non-respect du contradictoire

La Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 5 janvier 2023 que le respect du contradictoire lors de la mise en œuvre d’un contrôle Urssaf au moyen de la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation exige que l’employeur soit associé et puisse faire valoir utilement ses observations à chacune des phases de la procédure. Si l’employeur n’a pas été associé à la phase de vérification de l’échantillon, la procédure ne peut être régularisée après l’envoi de la lettre d’observation marquant la fin du contrôle. La procédure reste irrégulière et le redressement doit être annulé.