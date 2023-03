Auteur de la Bourse du travail de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême (Charente) et animateur de la mission Banlieues 89, l’architecte Roland Castro est décédé, jeudi 9 mars 2023 à Paris, à l’âge de 82 ans. Membre de l’Atelier international du Grand Paris à partir de 2010, il avait également été chargé par Emmanuel Macron, en 2018, d’une mission de réflexion "pour construire un nouveau modèle de métropole durable, connectée, attractive, solidaire et rayonnante".