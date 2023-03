Juridiquement, les établissements d’ESR sont soumis aux mêmes règles pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles et promouvoir l’égalité de genre, ce qui n’empêche pas une multiplicité de pratiques, d’initiatives, de cultures, voire de temporalités entre universités et organismes de recherche. Dès lors, quelle coordination au niveau d’un territoire pour s’assurer que la diversité des acteurs soit gage de diffusion de bonnes pratiques et non d’une dilution de l’action ? C’est la question à laquelle tente de répondre une table ronde organisée par le CNRS le 10 mars 2023.