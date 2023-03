Six mois après que Stéphanie Schaer a pris la tête de la direction interministérielle du numérique, en septembre 2022, celle-ci a présenté sa nouvelle feuille de route le 9 mars 2023. Elle comporte des mesures pour pallier les "fragilités" constatées sur le numérique au sein de l’État. Ce renfort numérique dans les ministères se fera notamment par un guichet doté de 10 millions d’euros, la création d’une "DRH du numérique" et un renfort de ses effectifs, avec 40 ETP supplémentaires d’ici à 2024. L’objectif est également de mieux valoriser les données et de développer des outils mutualisés.