"Ces menaces ne sont pas admissibles. J’ai déposé plainte aujourd’hui même", déclare Renaud Payre le 9 mars 2023 sur Twitter. L’ancien directeur de Sciences Po Lyon, aujourd’hui vice-président en charge du logement et de la politique de la ville à la Métropole de Lyon et toujours enseignant à l’IEP, fait référence à des tags inscrits le même jour au matin sur les murs du centre Berthelot hier matin. Il s’agit de menaces de mort et d’insultes à son encontre, le qualifiant de "sexiste" et de "raciste". Les élus étudiants ont fait part de leur soutien dans un communiqué, tout comme la direction de Sciences Po Lyon qui "condamne avec la plus grande fermeté ces messages de haine et d’incitation à la violence", "salue la mobilisation des étudiants" et "portera plainte".