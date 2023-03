Territorialisation des actions, renforcement de l’arsenal législatif, formation des forces de sécurité… Un plan d’actions interministériel sera présenté "avant l’été prochain" et les effectifs de la Miviludes augmentés, annonce Sonia Backès, secrétaire d’État à la Citoyenneté, en conclusion des Assises des dérives sectaires, organisées jeudi 9 et vendredi 10 mars 2023. Acteurs institutionnels, associatifs et de la société civile y étaient conviés pour réfléchir à des propositions en vue de la future feuille de route que devra appliquer Donatien Le Vaillant, chef de la Miviludes.