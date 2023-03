Les allocations du régime de solidarité du chômage sont officiellement revalorisées de +1,8 %

Les décrets n°2022-493 du 6 avril 2022 revalorisant l’ASS (allocation de solidarité spécifique) l’ATA (allocation temporaire d'attente) et l’AER (allocation équivalent-retraite) et n°2022-494 du 6 avril 2022 revalorisant l’ASS à Mayotte ont été publiés au Journal officiel du jeudi 7 avril 2022. Conformément aux projets transmis début mars, ces textes actent une revalorisation de +1,8 % à compter du mois d’avril 2022 ; pour mémoire, la revalorisation a été de +0,1 % en 2021, de +0,9 % en 2020, de +1,6 % en 2019 et de +1 % en 2018.



Au final, les montants journaliers s’élèvent à :