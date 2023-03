Inrae et l’université Paris-Saclay, signent, jeudi 9 mars 2023, une convention cadre de partenariat stratégique visant à renforcer leur collaboration dans une dynamique scientifique partagée autour de trois grands domaines : les sciences du vivant, de l’agriculture et de l’alimentation ; les mathématiques, l’ingénierie et les sciences de l’information ; et les SHS. L’université Paris-Saclay va notamment mettre en place un statut de "professeur attaché" pour les chercheurs "désireux de s’impliquer fortement dans l’enseignement et la formation par la recherche".