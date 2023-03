L’EPF Paca a présenté le 6 mars 2023 le bilan de son intervention dans les vallées de la Vésubie, de la Tinée et de la Roya, dans les Alpes-Maritimes, dévastées par la Tempête Alex le 2 octobre 2020. À la suite de cette catastrophe naturelle, l’État avait mandaté l’établissement pour qu’il assure 260 acquisitions et 104 démolitions de biens sinistrés ou identifiés comme menacés. À ce stade, 70 % des objectifs sont atteints, avec 90 acquisitions et 46 démolitions réalisées.