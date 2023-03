Un décret portant plusieurs simplifications au dispositif de repyramidage est publié au JO du 10 mars 2023. Dans le détail, il introduit les modifications suivantes – lesquelles avaient été présentées au CTMESR en octobre 2022 (lire ici) et intégrées aux LDG ministérielles révisées (lire ici) :la suppression de la proportion de trois quarts de nominations de membres du corps des maîtres de conférences et assimilés titulaires du 2e grade et d’un quart de nominations de membres du corps des MCF et assimilés titulaires du 1er grade ;la prise en compte de l’ancienneté dans les corps assimilés aux MCF ;la possibilité pour les établissements d’ouvrir les promotions au niveau de deux sections d’un même groupe de disciplines ;l’intervention du CNU en premier, lors de la phase d’examen des candidatures, puis d’un ou des comités de promotion constitués au sein de l’établissement ;l’organisation de la dernière phase d’audition au niveau du comité de promotion.