Dans le cadre de l’appel à projet (AAP) France 2030 "Excellences sous toutes ses formes", l’université Paris Nanterre a déposé en janvier 2023 le projet "Unisson" (université de l’innovation sociale et solidaire de Nanterre), annonce Caroline Rolland-Diamond, vice-présidente en charge du CA, dans l’édition du mois de février 2023 du webzine mensuel de l’établissement. L'objectif ? faire de l’université un "établissement phare de l’expérience étudiante" et un "leader reconnu de l’innovation sociale et solidaire".