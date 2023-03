L’opposition de l’APHEC à une possible réforme des prépas ECG à travers notamment deux communiqués diffusant des informations "ne traduisant pas le contenu véritable des discussions" a conduit le MESR et le MEN à arrêter les travaux du comité de pilotage. C’est ce qu’écrivent Édouard Geffray, Dgesco, et Anne-Sophie Barthez, Dgesip, dans un courrier aux membres du Copil, le 9 mars. Cette interruption doit "restaurer le cadre d’un dialogue serein et efficace." Parmi les points de crispation : un scénario proposant un tronc commun en 1re année de prépa avec deux niveaux de mathématiques.