"Dans la société, il y a environ 50 % de femmes et 50 % d’hommes. Au CNRS, comme dans la recherche, c’est loin d’être le cas", concède son PDG Antoine Petit, lors d’un événement organisé vendredi 10 mars 2023. "Sans autoflagellation, nous nous privons d’une partie des compétences", fait-il valoir. Ainsi, le CNRS entend "aller plus loin" en confiant davantage de directions d’unités à des femmes et prépare son "plan d’action pour l’égalité professionnelle 2024-2026" qui sera finalisé à l’automne. "Ce plan ne va pas tout résoudre mais il faut être ambitieux", promet Antoine Petit.