François Paulou, PDG de Catalys Conseil, opérateur du CEP en Bretagne, Normandie et Pays-de-la-Loire depuis le 1er janvier 2020, à travers le groupement Évolution, dresse un bilan positif des premières années de mise en œuvre du dispositif. Dans un entretien à AEF info, le 8 mars 2023, il indique que le nombre de bénéficiaires du CEP a augmenté de 12 % à 18 % selon les régions, en 2022, et que l’objectif de "+15 % à +20 % en 2023, fixé par France compétences, devrait être atteint". "Le CEP rencontre progressivement son public, affirme le PDG de Catalys Conseil, mais il doit encore gagner en notoriété." François Paulou souhaite toucher davantage les indépendants, les seniors, les bas niveaux de qualification et les populations rurales. Il déclare enfin "être sur la ligne de départ" pour le nouvel appel d’offres, lancé le 7 février dernier par France Compétences (lire sur AEF info).