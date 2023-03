Alors que la fronde grandit dans les écoles d’architectures, avec un mouvement social parti de Rouen et qui a fait tache d’huile dans les 20 écoles du territoire français, AEF info a rencontré Simon Teyssou, directeur de l’École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand depuis le 1er février 2019 et récemment reconduit. Il revient sur les difficultés financières des écoles d’architecture et explique le choix fait par son établissement de rejoindre l’EPE université Clermont Auvergne.