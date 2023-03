Une femme, titulaire d’au moins une licence et âgée de moins de 30 ans. Voilà ce que pourrait être le "portrait-robot" du bénéficiaire du CPF qui doit compléter le financement de sa formation de sa poche, selon la Dares et France compétences. Un recours au reste à charge qui est principalement impacté par l’âge et le niveau de qualification de la personne, mais aussi par le type de formation suivie. Des éléments qui permettront d’éclairer les discussions annoncées concernant la possible mise en œuvre de ce reste à charge prévu par la loi de finances 2023.