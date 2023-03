Voici une sélection de brèves sur la protection sociale pour la semaine du 6 au 10 mars 2023 :Retraite : l’exécutif se penche sur le cas des entrepreneurs ;Dans le cadre de la journée du 8 mars, la Sécurité sociale met en avant les femmes ;Un index d’égalité professionnelle femmes/hommes en voie d’amélioration à l’Ucanss ;Les Chirurgiens de France demandent au gouvernement de pouvoir vacciner contre le Papillomavirus ;Le Gouvernement adopte sa Stratégie interministérielle de mobilisation contre les conduites addictives 2023-2027 ;La CNSA et l’Anap lancent une Mission nationale d’appui à l’investissement médico-social ;Les structures d’aide et de soins à domicile ne peuvent plus faire face aux besoins de tous les Français ;Polyexposition dans le secteur de la santé et de l’aide à la personne : un "effet cocktail" qui multiplie le risque d’accident par 4.