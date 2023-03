Jeudi 9 mars 2023, Stéphanie Schaer, la directrice interministérielle du numérique, a présenté la nouvelle feuille de route de la Dinum. Celle-ci prévoit cinq axes, dont la création de services numériques "agiles et innovants", une "mutation profonde des services de l’État", une meilleure exploitation des données, par la création notamment d’un guichet de 10 millions d’euros dans le cadre du Fonds pour la transformation de l’action publique, l’investissement dans des outils numériques mutualisés et le renforcement des compétences numériques de l’État. Elle annonce la création de 40 ETP au sein de la direction, comme évoqué dans La Lettre A le 3 mars, sur 2023 et 2024, ainsi que la création d’un département de DRH pour accompagner les ministères sur le numérique, notamment dans leur processus d’embauche, leur politique de formation et la fidélisation de leurs agents.