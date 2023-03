"Avec 3,78 Md€ levés par des start-up industrielles en 2022", soit une hausse de 36 %, la France passe devant l’Allemagne et se classe première de l’Union européenne, révèle le premier observatoire de la dynamique des start-up et PME industrielles innovantes françaises, lancé le 9 mars 2023 par Bpifrance. "28 % des fonds levés par les start-up françaises sont dirigés vers l’industrie", poursuit-il. Il recense "76 sites industriels inaugurés en 2022 par des start-up et PME innovantes, à l’origine de la création de 3 000 emplois", et 1 900 start-up a vocation industrielle dont 44 % de deep tech.