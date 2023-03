Plusieurs sites universitaires et écoles sont encore bloqués ce jeudi 9 mars 2023, principalement en régions. À Paris, une manifestation a eu lieu dans l’après-midi, à l’appel de l’Unef, l’Alternative, la Fage, la Voie Lycéenne et des organisations de jeunesses. Après trois jours de mobilisation, l’Alternative appelle les étudiants à se réunir en assemblées générales le 13 mars pour organiser le blocage de leurs lieux d’étude les 14 et 15 mars prochains.