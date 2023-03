Fruit d’une réflexion commencée en 2018, l’enseignement catholique a défini quatre axes dans le cadre d’une "démarche prospective" visant, selon son secrétaire général, à "clarifier ce que nous sommes, ce que nous proposons". Ces axes sont "affermir et mieux faire connaître le projet de l’enseignement catholique" ; "développer la liberté et l’excellence éducatives et pédagogiques pour tous" ; "adapter et déployer une offre éducative actualisée" ; "renouveler notre gouvernance et notre modèle économique".