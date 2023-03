Delphine Manceau, directrice générale de Neoma, rejoint le "board of directors" ("conseil des directeurs") de l’AACSB, l’organisme d’accréditation nord-américain, à compter du 1er juillet 2023 pour une durée de trois ans. Entre 2018 et 2020, elle avait été membre du "European advisory council" (conseil consultatif européen) de ce même organisme, et elle est également membre du comité Equis de l’EFMD, organisme d’accréditation européen. Au conseil des directeurs de l’AACSB, Delphine Manceau "œuvrera auprès de dirigeants d’institutions académiques internationales au développement d’un enseignement supérieur mondial d’excellence dans le domaine du management" et "représentera la zone Europe, Moyen Orient et Afrique, aux côtés de Francisco Veloso, directeur général d’Imperial College Business school de Londres", indique Neoma par communiqué, le 9 mars 2023.